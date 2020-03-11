Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в норвежском Холменколлене с 20 по 22 марта. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Сергей Белозеров.

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в норвежском Холменколлене с 20 по 22 марта. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Сергей Белозеров.Напомним, что из-за плохого самочувствия спортсмен снялся с масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Уже известно, что в Холменколлене к сборной России присоединятся Василий Томшин и Кирилл Стрельцов.Ранее сообщалось, что Логинов включен в состав национальной команды на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который стартует 12 марта. Однако, по информации ТАСС, теперь участие лидера сборной России под вопросом.