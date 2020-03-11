11 марта отмечает день рождения народная артистка России Мария Аронова. На счету актрисы – множество ролей в кино и театре. Ее последней киноработой на данный момент стала роль в фильме Лёд 2.

11 марта отмечает день рождения народная артистка России Мария Аронова. На счету актрисы – множество ролей в театре и кино, в том числе в фильме "Лёд 2".В этой картине Аронова исполнила роль наставницы молодой фигуристки Нади в исполнении Аглаи Тарасовой. Убедительно сыграть тренера Ароновой помогло спортивное детство и театральная закалка. Сама актриса называет свою роль, роль учителя, почетной."Мне была очень эта тема приятна, очень интересна", – призналась Аронова.О своей героине актриса говорит: она сильная, целеустремленная женщина, но как все педагоги, которые ценят таланты, она жестокий и безжалостный человек. И все же, по ее словам, "основа всего – любовь", любовь учителя к ученику.Многое в этом образе Аронова придумала сама. В образе тренера актриса дала мастер-класс и молодой съемочной группе, работавшей над фильмом.С днем рождения Марию Аронову поздравил телеканал "Россия 1", пожелав актрисе новых душевных ролей.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Россия 1 (@tvrussia) 11 Мар 2020 в 1:18 PDTФильм "Лёд 2", снятый при участии телеканала "Россия 1", вышел в прокат 14 февраля. Одновременно сказочная и реалистичная, эта картина заставляет переживать и верить в чудо, ведь какие бы суровые испытания не подбрасывала судьба, надо во что бы то ни стало найти в себе силы жить дальше ради любимых и смело идти к своей мечте.