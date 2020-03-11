С 15 апреля материнский капитал начнут оформлять автоматически, многим гражданам не потребуется даже подавать заявления для его получения, сообщает Минтруд.

С 15 апреля материнский капитал начнут оформлять автоматически, многим гражданам не потребуется даже подавать заявления для его получения, сообщает Минтруд.Сведения о рождении ребенка автоматически поступят в Пенсионный фонд России (ПФР) из Единого реестра записей актов гражданского состояния.ПФР проверит, есть ли ограничения для выплаты маткапитала. При отсутствии ограничений ПФР направит гражданину уведомление о выплате.Гражданин или гражданка, зарегистрированные на портале госуслуг, сразу после выдачи сертификата на маткапитал получат уведомление в личном кабинете, отмечает РИА Новости. Кроме того, уведомление придет на номер телефона, который указан в личном кабинете.Между тем власти сохранят возможность подать заявление на получение маткапитала через портал госуслуг или в отделениях ПФР и МФЦ. В этом случае срок оформления сертификата составит пять рабочих дней.Маткапитал станет первой в России социальной госуслугой, которую "предоставляют гражданину автоматически, без его участия", заявил глава Минтруда Антон Котяков.Президент Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении и продлении действия программы материнского капитала до конца 2026 года, закон предусматривает ежегодную индексацию выплат.Семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен первый ребенок, получат 466 617 руб. При рождении или усыновлении второго и последующих детей выплата составит 616 617 руб.