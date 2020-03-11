Мексиканский полицейский ценой своего здоровья спас россиянина от обстрела. При попытке остановить преступника он получил ранения, сообщает телеканал . Как рассказали в Министерстве ..

Мексиканский полицейский ценой своего здоровья спас россиянина от обстрела. При попытке остановить преступника он получил ранения, сообщает телеканал "".Как рассказали в Министерстве общественной безопасности Мехико, инцидент произошел в столице Мексики, когда 50-летний уроженец России ехал в такси. Злоумышленник открыл огонь по машине, когда автомобиль остановился на светофоре. Полицейский подбежал к стрелку и попытался заставить его опустить пистолет, но тот дважды выстрелил в правоохранителя и скрылся на мотоцикле.