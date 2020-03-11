Власти Германии сделают все необходимое для ограничения воздействия коронавируса на европейскую экономику. Коронавирус - это очень серьезно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Власти Германии сделают все необходимое для ограничения воздействия коронавируса на европейскую экономику, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель упомянула бюджетные расходы на здравоохранение, а также обязательство предоставить ликвидность компаниям, испытывающим трудности, сообщает "Интерфакс". Кроме того, Меркель высказалась за увеличение отпускных выплат работникам.
К коронавирусу следует относиться "серьезно". "Мы находимся в такой ситуации, когда не знаем многого и к тому, чего мы не знаем, мы должны отнестись серьезно", — подчеркнула Меркель.
По данным экспертов, в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения", отметила Меркель и добавила, что заражению в основном подвержены люди с проблемами со здоровьем, а также пожилые люди.
Немецкие законодатели намерены провести в четверг встречу по вопросам кризиса, вызванного распространением коронавируса.
В свою очередь официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что правительство поддержит немецкий бизнес в условиях распространения коронавируса.
К 11 марта в Германии насчитывают 1622 зараженных, три человека скончались.