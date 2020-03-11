Предыдущего директора уволили вчера

11 марта у департамента юстиции Владимирской области появился новый директор. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сипягин.На место прежнего руководителя, Галины Гунбы, контракт с которой был расторгнут за день до, пришёл Михаил Новиков.Михаил Новиков родился во Владимире в 1980 году. В 2002 году закончил Владимирский юридический институт Минюста России и в 2011 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлениям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное направление».