В Учалах на железнодорожном переезде столкнулись лесовоз с прицепом и тепловоз. На опубликованных кадрах видно, как грузовик, не обращая внимания на поезд, выехал на пути, а после удара перевернулся, раскидав бревна.

В Учалах на железнодорожном переезде столкнулись лесовоз с прицепом и тепловоз. На опубликованных ГТРК "Башкортостан" кадрах видно, как водитель грузовика, не обращая внимания на поезд, выехал на пути. После удара грузовик перевернулся, раскидав бревна.Инцидент произошел 10 марта на 98 километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. В ДТП, по информации издания, никто не пострадал.