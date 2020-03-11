Крупнейшая автомобильная выставка в России должна пройти в конце августа - сентябре 2020 года. Однако эпидемия коронавируса может внести собственные коррективы в планы организаторов: руководство автосалона опасается делать какие-то прогнозы.

Единственная заметная автомобильная выставка в России в нынешнем году должна пройти в сентябре. Однако эпидемия коронавируса может внести собственные коррективы в планы организаторов: руководство автосалона опасается делать какие-то прогнозы.В списке факторов, усугубляющих неопределенность ситуации, директор выставки Петр Тутарашвили назвал не только эпидемию, поломавшую многие логистические цепочки, но и экономическую ситуацию в России, включая как планомерное снижение рынка, так и колебания валютных курсов."В текущей ситуации всеобщей турбулентности глобальной цепочки производственно-экономических связей не представляется возможным делать какие-либо конкретные заявления. Надеюсь, что ясность наступит до конца весны", — заявил "Российской газете" директор мероприятия.Московский автосалон должен состояться в период с 26 августа по 6 сентября. Однако, как отмечает издание, в календаре мероприятий выставочного центра "Крокус Экспо", где традиционно проходит выставка, она пока не значится. В 2018 году (Московский автосалон проходит раз в два года) мероприятие посетило более 565 тысяч человек, на выставке состоялось несколько мировых премьер — в частности, семейства Aurus Senat и кросс-купе Renault Arkana.Стоит напомнить, что коронавирус уже основательно перекроил мировой выставочный календарь. В числе отмененных или перенесенных крупных автосалонов оказались экспозиции в Пекине и Женеве, под угрозой и тематическая выставка в Нью-Йорке.