Орнитологи предупредили московских собачников об угрозе появления в парках бегающих совят. Хозяев призвали следить за своими питомцами, сообщает . Специалисты пояснили, что молодые ..

Орнитологи предупредили московских собачников об угрозе появления в парках бегающих совят. Хозяев призвали следить за своими питомцами, сообщает "".Специалисты пояснили, что молодые птицы часто выпадают из гнезда, будучи еще неспособными летать. Тем не менее, представители совиных любят даже пешие прогулки. Важно не трогать птенцов, если им ничего не угрожает и не подпускать к ним собак и кошек: юные пернатые не смогут себя защитить в случае нападения.