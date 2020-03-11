На карантине по коронавирусной инфекции остается двое крымчан, таковы последние данные регионального Роспотребнадзора. Ни одного заболевшего на территории полуострова не обнаружено, уточняет ГТРК Севастополь.

На карантине по коронавирусной инфекции остается двое крымчан, таковы последние данные регионального Роспотребнадзора. Ни одного заболевшего на территории полуострова не обнаружено, уточняет ГТРК "Севастополь".С первого же дня наблюдений всех прибывавших из Китая жителей Крыма и Севастополя размещали в инфекционные больницы. Четырнадцать человек находились под постоянным наблюдением врачей, прошли три уровня лабораторных анализов. В результате 12 жителей уже вернулись домой, результаты проб двоих еще не готовы. Также под контролем медиков граждане, контактировавшие с носителями вируса.По-прежнему строго контролируется прибытие всех транзитных рейсов из стран с неблагополучной коронавирусной историей. Информацию о прибывших получают медицинские организации полуострова. В дальнейшем за прилетевшими организуется наблюдение на дому с проведением двукратных лабораторных обследований, передает "Вести ФМ – Севастополь".