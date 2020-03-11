Сразу две станции начали сегодня работу на Киевском направлении Московской железной дороги - новая Санино и станция Победа, которая открылась после реконструкции. Обе станции станут частью четвертого Московского центрального диаметра, который свяжет Железнодорожный и Апрелевку.

Сразу две станции начали сегодня работу на Киевском направлении Московской железной дороги — новая Санино и станция Победа, которая открылась после реконструкции. На платформах построили современную инфраструктуру. В надземном переходе установили лифты и эскалаторы для маломобильных пассажиров.Обе станции станут частью четвертого Московского центрального диаметра, который свяжет Железнодорожный и Апрелевку."Киевское направление будет включено в одно из следующих направлений МЦД — это Киевско-Горьковское направление или МЦД-4. Здесь идут большие и масштабные работы, строительство третьего и четвертого пути. Новые станции Аминьевская, Минская. Соединение Смоленского и Киевского направлений железной дороги дадут синергию этих двух направлений", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин."Проект МЦД развивается. Лобня, Одинцово, Подольск уже ощутили преимущества, и мы идем дальше. Важно, что дополнительные пути на всех МЦД сегодня строятся, и наша задача — запустить все пять комплексов", — сообщил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.