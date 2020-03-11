При личном досмотре у гражданина были обнаружены и изъяты 19 свертков с веществом растительного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Восточного округа задержали 22-летнего подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.В полицию поступила оперативная информация о том, что 22-летний житель столицы может быть причастен к приобретению и сбыту наркотического средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Курганской улице.При личном досмотре у гражданина были обнаружены и изъяты 19 свертков с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое признано наркотическим средством – гашишем, массой около 100 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73