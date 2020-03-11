Начальника Северного депо, которому принадлежал перевернувшийся у ТЦ Апельсин трамвай, уволили. Об этом сегодня заявил директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Начальника Северного депо, которому принадлежал перевернувшийся у ТЦ "Апельсин" трамвай, уволили. Об этом сегодня заявил директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.Так же, после проведения служебной проверки, главному инженеру троллейбусного управления объявлен выговор с лишением ста процентов премии. Трамвай вышел в рейс в неисправном состоянии.Как уточнил в беседе с журналистом "КП-Самара" директор МП "ТТУ": "По итогам служебной проверки мы объявили выговоры всем мастерам депо, из которого выпустили неисправный трамвай. Выговор также получила водитель, которая действовала не по инструкции. Она должна была оставаться в вагоне и удерживать его до прибытия технической помощи".ГТРК "Самара" напоминает, ЧП произошло 27 февраля в Самаре. Вагоновожатая вышла на остановке, чтобы посмотреть, откуда идет дым, но трамвай в этот момент тронулся с места и начал набирать скорость. В повороте он сошел с рельсов, вылетел боком на парковку и рухнул на автомобили.