В Тамбовской области найдено тело 13-летней девочки, которая пропала вечером 7 марта в селе Бокино. Арестованный по подозрению в ее убийстве мужчина говорил, что сбросил его в воду, но нашли тело школьницы закопанным в лесу Котовска.

В Тамбовской области найдено тело 13-летней девочки, которая пропала вечером 7 марта в селе Бокино."Найдена. Погибла", — говорится на странице волонтеров отряда "Лиза Алерт" в соцсетях. Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что 13-летняя жительница Бокино вечером 7 марта ушла из дома на дискотеку в местный Дом культуры и домой не вернулась.Ее искали спасатели, правоохранители, волонтеры – всего более 600 человек, сообщает ТАСС. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".9 марта по подозрению в ее убийстве был задержан 35-летний житель Котовска, который, по версии следствия, сбил ее на своем автомобиле на одной из улиц села.Мужчина решил, что девочка мертва и, чтобы скрыть следы преступления, отвез ее к водоему и сбросил в воду.Два дня водолазы исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, указанном подозреваемым, но безрезультатно.Одновременно школьницу искали и в других местах.Вечером 11 марта тело девочки, закопанное в землю, обнаружили в лесном массиве города Котовска, сообщает управление СК РФ по Тамбовской области.Точную причину смерти школьницы установят по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.Подозреваемый арестован.