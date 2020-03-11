Устроивший погром в томском гипермаркете электроники мужчина с молотком разбил 12 телевизоров с диагональю экрана от метра. Нанесенный ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.

Устроивший погром в томском гипермаркете электроники мужчина с молотком разбил 12 телевизоров с диагональю экрана от метра. Нанесенный ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.Инцидент произошел ранним утром 10 марта в гипермаркете DNS на Красноармейской улице в Томске. Магазин, как уточнил в беседе с "Сиб.фм" управляющий, к тому моменту был еще закрыт, однако мужчина прошел через охрану, представившись администратором торгового центра "Садко". Проследовав в торговый зал, он достал молоток и принялся крушить выставленные телевизоры."Кто этот мужчина и каковы его мотивы, в настоящее время выясняют следственные органы. Всего было повреждено 12 телевизоров. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей", — рассказал управляющий магазином.Ранее стражи порядка сообщили, что установили предполагаемого злоумышленника, но не стали уточнять, что толкнуло его взяться за молоток. Сотрудник гипермаркета особо отметил, что этот мужчина ничего не покупал в магазине.