Специалисты Росстата выяснили, в каких сферах труда россияне получали самую высокую зарплату в минувшем году. В лидерах рейтинга оказались сферы деятельности с ежемесячным заработком от 70 ..

Специалисты Росстата выяснили, в каких сферах труда россияне получали самую высокую зарплату в минувшем году. В лидерах рейтинга оказались сферы деятельности с ежемесячным заработком от 70 тысяч рублей, передает телеканал ""Наиболее успешным 2019 год стал для финансистов и страховщиков. Их труд оплачивался, в среднем, – в размере 102,9 тысячи рублей. Второе место с большим отрывом досталось добыче ископаемых, где сотрудникам платили около 89 тысяч рублей каждый месяц. В числе самых дорогих оказались IT-специалисты с уровнем доходов порядка 74,4 тысячи рублей, сообщает .