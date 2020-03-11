Ученые заявили, что систему распознавания лжи с помощью полиграфа (детектора лжи) воспринимать всерьез не стоит, так как ее достаточно легко обмануть. Например, во время теста можно положить кнопку в ботинок и нажимать на нее или представлять эротические сцены.

Ученые заявили, что систему распознавания лжи с помощью полиграфа (детектора лжи) воспринимать всерьез не стоит, так как ее достаточно легко обмануть.В частности, главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации Института мозга человека имени Бехтеревой Святослав Медведев сказал, это можно сделать, представив эротические сцены. В этом случае, по его словам, эмоции человека затмят любые реакции на вопросы и ответы.Кроме того, "можно положить кнопку в ботинок и периодически нажимать ее, чтобы было больно". – отметил эксперт.Он заверил, что все вызванные таким образом реакции будут гораздо сильнее, чем те, на основе которых будут приняты решения, правда или неправда, передает "Интерфакс".Завлабораторией нейробиологии программирования действий института Юрий Кропотов, со своей стороны, добавил, что нейрофизиологам четко понятна система работы детекторов лжи и способы их обмана.Поэтому, отметил он, не стоит всерьез воспринимать телешоу, в которых героям предлагают для выяснения "правды" пройти тест на детекторе лжи.Скептически относиться к ним посоветовала и главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации института Татьяна Черниговская.