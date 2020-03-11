Жительница Краснодара закатила скандал вежливому таксисту, которого сочла никчемным водителем. Сорвавшись, она пообещала обесчестить мужчину и обнародовать сделанную запись, но первым это сделал сам шофер, после чего сервис Яндекс.Такси начал проверку инцидента.

Жительница Краснодара закатила скандал вежливому таксисту, которого сочла никчемным водителем. Сорвавшись, она пообещала обесчестить мужчину и обнародовать сделанную запись, но первым это сделал сам шофер, после чего сервис "Яндекс.Такси" начал проверку инцидента.Что стало причиной конфликта, остается неизвестным, но к моменту начала записи девушка уже сыпала оскорблениями в адрес "вшивого таксиста", обещая нагнуть его, если ей выпишут штраф за сквернословие. Стоило мужчине указать собеседнице на недостаточную образованность, как он тут же нарвался на оценку собственных способностей."Ты образованный? Поэтому у тебя ума не хватает в такси работать? Мало одного нравится! Нужно соображать! У тебя соображалка не работает!" — поставила диагноз пассажирка.Чем закончилась перепалка, остается неизвестным, но водитель направил видео сотрудникам "Яндекс.Такси", а те начали проверку инцидента. Не исключено, что девушка лишится возможности впредь заказывать машины в этом сервисе."Я разнервничалась, котик мой!" — призналась пассажирка в конце записи, однако тут снова сорвалась на оскорбления. За них ей грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, в настоящее время полицейские разыскивают девушку.Ее поведение напомнило пользователям о Яне Даньковой из Подмосковья, авторе ставшей мемом фразы "Вези меня, мразь!"