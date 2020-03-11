До 23 марта администрация Владимирской области принимает резюме от кандидатов на замещение должности замгубернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
Соискатели могут представить документы лично (600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 21, каб. 581) или направить их на адрес электронной почты: [email protected]
Обязательными требованиями являются: возраст не моложе 30 лет, наличие высшего образования и стажа работы не менее 5 лет, отсутствие иностранного гражданства, прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, обязательное прохождение процедуры согласования с ЗС.
После предварительного отбора претендентов ждет собеседование со специально сформированной комиссией под руководством губернатора.