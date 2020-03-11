Член исполнительного совета оргкомитета Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси высказался по поводу возможной отмены соревнований из-за угрозы распространения коронавируса. По его мнению, оптимальным вариантом станет перенос летней Олимпиады на 2022 год.

Член исполнительного совета оргкомитета Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси высказался по поводу возможной отмены соревнований из-за угрозы распространения коронавируса. По его мнению, оптимальным вариантом станет перенос летней Олимпиады на 2022 год.Такахаси в интервью The Wall Street Journal заявил, что отменять Игры нельзя, поскольку финансовые издержки будут слишком велики. Поэтому стоит продумать вариант переноса Олимпиады на 2022 год. Правда, для этого придется провести новые квалификационные турниры.Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.