Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году из-за вспышки коронавируса в мире, говорится в материалах организации.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году из-за вспышки коронавируса в мире, говорится в материалах организации.В ОПЕК отметили, что коронавирус уже негативно повлиял на потребление энергоресурсов в мире, а в дальнейшем прогнозы организации могут быть пересмотрены в сторону снижения.Прогноз роста мирового спроса на нефть ОПЕК в 2020 году сейчас составляет всего 60 тысяч баррелей в день по сравнению с 990 тысячами баррелей в день в своем предыдущем ежемесячном отчете о рынке нефти и от скорректированного прогноза роста в 480 тысяч баррелей в день, сделанного только на прошлой неделе.ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году составит 99,73 миллиона баррелей в день. Дальнейшие пересмотры в сторону понижения вероятны, если сохранится текущий статус, отмечается в материалах ОПЕК.ОПЕК понизила свои прогнозы в отношении спроса на нефть для членов организации до 28,2 миллиона баррелей в день с 29,3 миллиона в предыдущем прогнозе. Это связано с тем, что некоторые страны ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, заявили, что увеличат предложение после провала переговоров о продлении сделки о сокращении добычи на прошлой неделе.Государственная компания Абу-Даби ADNOC и государственная нефтяная компания Саудовской Аравией Saudi Aramco, а также российская сторона заявили, что увеличат поставки нефти в апреле.В ОПЕК заявили, что рост поставок нефти, не входящих в организацию стран, достигнет 1,76 миллиона баррелей в день в 2020 году, что почти на 50 ниже по сравнению с февральским прогнозом.В организации увеличили прогнозы роста для России, Таиланда, Индонезии и Омана и пересмотрели в сторону снижения прогнозы для США, Мексики, Норвегии, Колумбии, Азербайджана и Китая.Ссылаясь на предварительные данные за январь, в ОПЕК сообщили, что коммерческие запасы нефти ОЭСР выросли до 2,94 миллиарда баррелей, что на 56,9 миллиона выше, чем за аналогичный период годом ранее, и на 12,9 миллиона выше пятилетнего среднего показателя.По словам ОПЕК, воздействие коронавируса на мировую экономику усугубляется высоким уровнем глобального долга, замедлением мировой торговли и производства, замедлением капитальных расходов и развития автомобильной промышленности. Стимулирование со стороны правительств может привести к небольшому восстановлению во II квартале в Китае, но нормализация активности маловероятна до IV квартала, говорится в отчете.