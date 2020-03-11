Звонивший сообщил пожилой женщине о выявленном у нее заболевании и предложил приобрести лекарственные препараты стоимостью около 500 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали 30-летнего приезжего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины.В территориальный отдел полиции обратилась 73-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником местной поликлиники. Звонивший сообщил о выявленном у нее заболевании и предложил приобрести лекарственные препараты стоимостью около 500 тысяч рублей. Введенная в заблуждение пенсионерка согласилась, но потом, заподозрив неладное, обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Твардовского. Им оказался ранее судимый 30-летний безработный приезжий.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими устанавливается причастность задержанного к другим эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73