Возможность подключиться к высокоскоростному интернету получили почти 600 домохозяйств

«Ростелеком» завершил строительство сетей связи по технологии GPON в микрорайоне Оргтруд Фрунзенского района города Владимира. Возможность подключиться к высокоскоростному интернету получили почти 600 домохозяйств. Для этого связисты проложили более 11 километров волоконно-оптического кабеля. Жителям микрорайона теперь доступен полный комплекс телекоммуникационных услуг, таких как широкополосный доступ в интернет, интерактивное ТВ, домашняя телефония, видеонаблюдение.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы продолжаем строить новые линии связи по технологии GPON в населенных пунктах с частной застройкой. С 2016 года и по настоящий момент по Владимирской области технологией GPON охвачено двадцать семь населенных пунктов в восьми районах региона и в самом областном центре – городе Владимире. Проложено более двухсот сорока километров кабеля, благодаря чему более десяти тысяч домохозяйств могут подключать дополнительные сервисы, например, умный дом или видеонаблюдение. При этом клиент сможет установить любое количество камер или умных датчиков на своей территории».В «Базовый» комплект «Умного дома» входят управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей. «Расширенный» дополняется датчиками дыма и протечки, а «Управление» включает все вышеперечисленное, а также умные лампочки и розетки. Любой человек может установить и настроить систему самостоятельно, следуя простой наглядной инструкции. Управлять «Умным домом» тоже очень легко – через личный кабинет на сайте «Ростелекома» или специальное мобильное приложение.При покупке услуги «Видеонаблюдение» абонент получает внутреннюю цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения, а также доступ к облачному сервису видеонаблюдения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным WEB-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж и обслуживания.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) – это широкополосные сети мультисервисного доступа, где по одному кабелю предоставляются услуги интернета, телефонии и телевидения с гарантированным качеством обслуживания. Разными услугами можно пользоваться одновременно: например, смотреть ТВ-каналы в формате высокого разрешения, загружая фильмы из Интернета. При этом качество и скорость передачи данных будут высокими, даже при подключении к сети нескольких устройств.Гороховецкий, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Муромский, Петушинский, Судогодский и Суздальский районы Владимирской области.