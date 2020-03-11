11.03.2020

2020-03-11 14:45:10

Организаторы фестиваля анимации в Суздале рассказали, где посмотреть мульфильмы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

С пресс-конференции оргкомитета передает Мария Городская.

38 площадок задействовано на всей территории Владимирской области. Завтра впервые делают премьеру на большой площадке ОДК в областном центре. Будет и зрительское голосование. Большая юбилейная программа студии «Паровоз» ориентирована на маленького зрителя.

Фестиваль юбилейный - 25-й. Это плотная и напряженная работа, отмечают организаторы. Поэтому совмещает традиции и новые актуальные вещи.

И, конечно же, показывает все анимационные фильмы, которые были сделаны за год.

Хотя из-за коронавируса прославленный мастер Кодзи Ямамура не приедет, но будет показ его фильмов и фильмов его студентов. Сделают открытый круглый стол о нем, о его пути. Сам Кодзи Ямамура написал письмо с тысячами извинений.

Зато приедут ведущие топ-менеджеры студий и телеканалов: СТС, Первого канала и так далее, чтобы устроить «Диджитал фрайдей - Цифровую пятницу». Рабочее название – «Жизнь после Ютьюба», всех очень волнует есть ли будущее у кинопоказов в залах.

И, может быть, будут даже представители Гугл!

В этом году девиз фестиваля - вечное движение.

Движение и одушевление - это основа анимации. Даже на главном плакате анимафеста это отражено.

Важный момент - содружество с фестивалем «Окно в Европу». Армен Николаевич Медведев (оганизатор феста и участник поесс-конференции) – спас индустрию в 90-к годы, когда рухнуло все: кинематограф, производство, прокат. Благодаря ему производство и финансирование восстановилось. До конца не растеряли кадры.

Он говорит: очень интересно посмотреть сам фестиваль и реакцию на программу. В последнее время анимация вырвалась вперёд. Организационно мультипликация процветает. Интересно, насколько силён будет запал дерзости. Мультипликация нуждается в обновлении, он надеется, что это произойдёт.

Алиса Струкова, директор фестиваля-побратима «Окно в Европу» рассказала, что их фестиваль уже 28. Важно, что анимация сейчас присутствует в документальном, и в игровом кино. Все чаще идёт опора на анимацию.

Она рада, что фестиваль - это место встречи художников. Что есть возможность посмотреть всю программу. Из 90, 30 фильмов как раз из «Окна в Европу». И очень хочется, чтобы все прошло легко и весело, с анимационной душой.

Директор киномастерской «Начало» (она прошла отбор и надеется победить) Елена Ермакова довольна, что в регионе много отремонтировано залов, в которых будет проходить анимафест.

Зрителю на заметку:

В субботу в «РусьКино» (Владимир) отмечается 5 лет анимационной студии «Паровоз», будет праздник. Он начнётся в 12 часов. Там будет мастер-класс по мотивам мультфильмов и сериалов. Фото-зона, где ребята будут фотографироваться. И ростовые куклы, с ними помогли волонтеры. По окончании интерактивной программы - показ новых мультфильмов, которые нигде не были показаны. Ребята их увидят первыми.

Вход свободный. В кассе «РусьКино» нужно просто взять билет на конкретное место.

Вопрос: каковы тенденции в конкурсной программе, что меняется в том, что производят наши аниматоры?

Отвечает Александр Петрович Герасимов, директор анимафеста :

- Как правило, есть абсолютное разнообразие тем и вопросов, которые поднимают молодые авторы. Очень серьёзные вопросы к этой жизни, к поиску себя, взаимоотношений с родителями. Наметился также осторожный рост индустриальной продукции. Полнометражного кино не становится меньше.

Важно понимать, что анимация - это огромные затраты, колоссальные проекты, которые требуют много денег и сил. Кадровый голод серьёзный, но на рынке количество не падает. Возрастает количество сериалов. И стартапов, и те сериалы, которые выпускают на телевидении. Пока эта индустрия маленькая, но она крепнет.

Не хватает партнера, который бы помог финансово сделать, например, парад перед фестивалем или что-нибудь ещё интересное.

- На широких экранах не появляются мультфильмы, как исправить?

Алиса Струкова, директор фестиваля-побратима «Окно в Европу»

- Фестивальное кино никогда не было массовым. Если только фильмы отдавать в кинопрокат. Но в коммерческих кинотеатрах не увидишь фестивального кино. Это фильмы для приученного зрителя. В СССР были киноклубы, сейчас их единицы. Со своей стороны фестиваль открыт к показам фильмов, даже передавали из бесплатно. Но должны быть запросы с места, где есть свой зритель. И им оперативно все отправят. Авторы очень в этом заинтересованы, они должны быть показаны широкому зрителю.