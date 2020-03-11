Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин решил приобщить к хоккею своего полуторогодовалого сына и собаку. Во дворе собственного дома капитан столичных продемонстрировал собравшимся, за счет чего он сумел наколотить в НХЛ уже 706 шайб.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин решил приобщить к хоккею своего полуторогодовалого сына и собаку. Во дворе собственного дома капитан "столичных" продемонстрировал собравшимся, за счет чего он сумел наколотить в НХЛ уже 706 шайб.Видео, которое снимала жена Овечкина Анастасия Шубская, выложила в Twitter "Вашингтона" пресс-служба клуба, сопроводив его словами "это лучшее, что вы увидите за весь день".The best thing you’ll see all day.