Министерство транспорта Московской области планирует ужесточить скоростной режим на дорогах региона. Водители не смогут разогнаться выше 50 и 70 километров в час на нескольких трассах, ..

Министерство транспорта Московской области планирует ужесточить скоростной режим на дорогах региона. Водители не смогут разогнаться выше 50 и 70 километров в час на нескольких трассах, сообщает "".В ведомстве сообщили, изменения коснутся дороги, соединяющей магистраль М-2 с Добрынинкой – там будет установлен лимит в 50 километров в час. А ограничение в 70 километров в час появится на участках Можайского и Волоколамского шоссе вблизи населенных пунктов. Для предотвращения нарушений на трассах появятся новые дорожные камеры.