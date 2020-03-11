11.03.2020

2020-03-11 12:10:03

Полицейские отказались искать убийцу сторожевого пса во Владимире

Напомним, труп животного был обнаружен на пустыре за крупным гипермаркетом. Почему страдают даже домашние питомцы и как можно изменить ситуацию?

Ещё недавно у сторожевого пса по кличке Буч был напарник - младший брат Балу. Вместе они охраняли частное животноводческое хозяйство. Беспородные собаки имели хорошую выучку и спокойный характер, говорит их хозяин Андрей Базов. Он до сих пор задаётся вопросом - кому мог помешать добродушный кобель, тем более на цепи.

Андрей Базов, житель мкр. Оргтруд: «Собака была на цепи, сидела на этом месте. 5 января утром придя кормить животных я обнаружил собаку лежащую на помосте с колото-резанной раной возле горла, и был выколот глаз. Судя по характеру, собака не оказывала сопротивления, потому что следов борьбы я не видел».

Судя по следам с другой стороны сарая, кто-то пытался проникнуть на двор и похитить имущество. Возможно, собака спугнула грабителей и они решили жестоко отомстить. Андрей Базов обращался в полицию, но получил отказ в возбуждении уголовного дела. Решение он намерен обжаловать через прокуратуру.

Случаев жестокого обращения с животными в регионе не перечесть, говорит зооволонтёр Марина Собянина. Причём страдают не только бродячие, но и домашние питомцы. Один из примеров - живодёр из посёлка Иванищи, по словам местных жителей, безнаказанно орудует с 2013 года.

Марина Собянина,зооволонтёр: «Говорят, что он не может пройти спокойно мимо животного, ему надо обязательно нанести им какой-то вред. Один раз он ехал за собакой хозяйки и сбил её машиной, она доползла до дома и там умерла. Хозяин заявления не писал. Недавно, в октябре, он всадил в хозяйскую собаку три пули. Хозяйка написала заявление. Но его, так мягко говоря среди нас, слили. Мы будем подавать в прокуратуру».

Директор ветклиники-приюта в Заклязьменском Лариса Гвоздева за 15 лет работы убедилась, что январь и февраль самые страшные месяцы для животных. Люди будто звереют. Но всегда находятся и те, кто помогает перевозить раненых животных в клиники и приюты.

Лариса Гвоздева, директор ветклиники «Атлант»: «Две собаки поступили с огнестрельными ранениями, избитые поступают, с отравлением. И всё что угодно делают. Казалось бы, что сейчас во Владимире уже уменьшилось количество собак, большинство из них с бирками, стерильные вакцинированные. Но всё равно они кого-то раздражают. И вот получается, что привозят и приходится с ними работать».

О Найде мы уже рассказывали в наших выпусках. Собаку привезли в крайне тяжёлом состоянии с раздробленным плечом, челюстью и огнестрельным ранением. Сейчас Найда идёт на поправку и скоро станет чьей-то любимицей. А этого пса доставили с множественными ушибами и пулями от пневматики.

Кирилл Зильберлейб, ветеринарный врач ветклиники «Атлант»: «Сначала стабилизируем её состояние, потому что собака очень истощена. Наркоз и прочее будет проблематично для её здоровья. Потом будем заниматься этими пулями».

Но, к сожалению, эти кадры стали последними. Собаку спасти не удалось. Тем не менее, ветеринары борются за каждого подопечного. С начала года около 50 животных уже нашли хозяев благодаря клинике, сотни других крышу и пропитание в приюте. Доброта и помощь вместо жестокости - единственный путь борьбы с бродячими животными, уверены зооволонтёры.

Марина Собянина, зооволонтёр: «Живодёр должен сидеть в тюрьме, это чисто моё мнение. Сейчас он стреляет по кошкам, собакам, потом он будет стрелять по взрослым, по детям, по старикам. Живодёру ведь не важно - это психопатия какая-то, ему не важно, в кого стрелять, кого резать, бить - он получает удовольствие».

Зоозащитники уверены: в полицию нужно обращаться по каждому случаю живодёрства. Чем больше сигналов, тем больше вероятность, что на проблему, наконец, обратят внимание.

Дмитрий Горкин, Александр Чернышов, Максим Котов

«Вести-Владимир».