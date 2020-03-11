Злоумышленница, воспользовавшись моментом, подсмотрела реквизиты и списала с банковской карты пенсионера 130 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Останкинский задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты пожилого москвича.В полицию с заявлением обратился 82-летний житель столицы. Пенсионер сообщил, что со счета банковской карты обнаружил пропажу денежных средств в размере 130 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя сотрудница одного из финансовых учреждений столицы.Установлено, что пенсионер, находясь в помещении банка, обратился к подозреваемой с просьбой помочь в проведении платежной операции со своего счета. Злоумышленница, воспользовавшись моментом, подсмотрела реквизиты и списала с банковской карты пенсионера 130 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29