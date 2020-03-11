Потерпевшие передали сотруднице фирмы требуемую сумму денег, но обещанной визы так и не получили...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 21-летнюю подозреваемую в мошенничестве с визой.В дежурную часть территориального отдела полиции обратились 28-летний и 24-летний приезжие граждане, временно проживающие в столице. По их словам, в сети Интернет они нашли объявление об оформлении виз за рубеж в короткие сроки. Мужчины передали сотруднице фирмы требуемую сумму денег, но обещанной визы так и не получили. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории одного из московских аэропортов задержали подозреваемую. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22