Сотрудники полиции Зеленограда задержали двоих граждан по подозрению в предоставлении жилплощади наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств...

Сотрудники полиции Зеленограда задержали двоих граждан по подозрению в предоставлении жилплощади наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств.Так, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы по месту жительства в 15 микрорайоне задержали 42-летнего ранее судимого зеленоградца, который систематически предоставлял принадлежащую ему квартиру для употребления наркотических веществ различным лицам. В качестве вознаграждения мужчина получал часть запрещенных препаратов для личного употребления.Также в ходе отработки оперативной информации сотрудники ОНК УВД по ЗелАО совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали 32-летнего жителя 3 микрорайона Зеленограда, который в течение месяца предоставлял принадлежащее ему жилище как минимум трем лицам для употребления наркотических средств и психотропных веществ.По данным фактам дознанием территориальных ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31