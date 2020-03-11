Профицит внешнеторгового баланса России сократился в январе на 18% (на $3 млрд) в годовом выражении до $13,7 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Объем экспорта уменьшился на 7,9% до $29,9 миллиарда. Импорт увеличился на 2,8% до $16,2 миллиарда.

Профицит внешнеторгового баланса России сократился в январе на 18% (на $3 миллиарда) в годовом выражении до $13,7 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Объем экспорта уменьшился на 7,9% до $29,9 миллиарда. Импорт увеличился на 2,8% до $16,2 миллиарда.В целом внешнеторговый оборот России сократился в январе на 4,4% до $46,2 миллиарда.Доля топливно-энергетических товаров в составе экспорта уменьшилась до 65,1% с 68,5% годом ранее. Физические объемы экспорта нефти и нефтепродуктов сократились на 12,6%, в том числе керосина — на 28,5%, сырой нефти — на 7,4%, природного газа — на 11,9%, электроэнергии — на 12,6%. Физический объем экспорта бензина увеличился на 50,6%.Первое место в списке важнейших внешнеторговых партнеров России занимает ЕС — 41,2% российского внешнеторгового оборота (в январе 2019 года — 43,4%). На страны СНГ приходятся 10,7% (10,9%), на страны ЕАЭС — 7,6% (7,8%), на страны АТЭС — 33,3% (31,4%).Товарооборот России с Китаем вырос в январе на 1,6% до $8,4 миллиарда, с Турцией — на 7,5% до $2,1 миллиарда, с США — на 19,7% до $1,7 миллиарда, с Британией — на 76,3% до $1,5 миллиарда, с Японией — на 18,6% до $1,3 миллиарда. Товарооборот с Германией сократился на 18,1% до $3,6 миллиарда, с Голландией — на 16,9% до $3 миллиардов, с Италией — на 16,7% до $1,6 миллиарда, с Кореей — на 29,6% до $1,5 миллиарда, с Польшей — на 2,1% до $1,2 миллиарда.