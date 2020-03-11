Президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами призвал готовиться к очень серьезной конкурентной борьбе.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами призвал готовиться к "очень серьезной конкурентной борьбе".Глава государства обратил внимание участников встречи на сложность ситуации: все мировые рынки — сырьевые, фондовые и валютные – переживают турбулентность.Но Центральный банк России, правительство приняли упреждающие меры, чтобы защитить российскую экономику. "Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости", — заявил президент РФ.Он выразил уверенность, что "Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно". Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".Это поможет стать российской экономике еще крепче. По его словам, власти продолжат улучшать условия для бизнеса, инвесторов.Технологический прорыв – одна из важнейших задач правительства, напомнил глава государства на встрече с инвесторами, среди которых было много российских представителей сферы высоких технологий.Президент РФ отметил важность вклада инвесторов в высокотехнологичные проекты, которые помогут достичь стратегических целей страны и завершить переход российской экономики на инновационный путь.