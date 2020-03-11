Родившая троих детей легендарному боксеру Флойду Мэйуэзеру женщина найдена мертвой. Ее труп находился в машине. О страшной находке в экстренные службы сообщил неизвестный. ..

Родившая троих детей легендарному боксеру Флойду Мэйуэзеру женщина найдена мертвой. Ее труп находился в машине.О страшной находке в экстренные службы сообщил неизвестный. Правоохранители не увидели никого подозрительного рядом с местом ЧП. Кроме того, на теле не было следов насилия, пишет . Обстоятельства случившегося выясняются.