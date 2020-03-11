Коронавирус, распространяющийся в мире с января, пока не повлиял на российский рынок авиаперевозок.

Коронавирус, распространяющийся в мире с января, пока не повлиял на российский рынок авиаперевозок.Российские авиакомпании увеличили на 6,5% перевозку пассажиров в феврале текущего года до 7,97 миллиона человек по сравнению с февралем прошлого года, сообщила Росавиация.Пассажирооборот вырос на 7,6% до 21,1 миллиарда пассажирокилометров.В целом в январе-феврале российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 6,6% до 16,87 миллиона человек в годовом сравнении.Наибольший темп роста отмечен в феврале 2020 года у авиакомпании S7. Она перевезла на 70% больше пассажиров, чем в феврале прошлого года, — 1,27 миллиона человек.Авиакомпания "Победа" увеличила перевозку пассажиров на треть — до 821,88 тысячи пассажиров, "Уральские авиалинии – на 17% до 601,8 тысячи пассажиров.Авиакомпания "Аэрофлот" остается крупнейшим авиаперевозчиком стран – она перевезла 2,52 миллиона пассажиров (-4%).По оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), мировой спрос на авиаперевозки в 2020 году снизится впервые с 2009 года из-за вспышки коронавируса COVID-19. IATA, представляющая большинство авиакомпаний мира, ранее прогнозировала рост спроса на авиаперевозки в 2020 году на 4,1%. Теперь прогноз пересмотрен до сокращения на 0,6%.