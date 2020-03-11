Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч. Российская премьер-лига выступила с официальным заявлением по данной ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч. Российская премьер-лига выступила с официальным заявлением по данной ситуации."Матчи российской премьер-лиги до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях, – сообщает пресс-служба РПЛ. – На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры".Таким образом, под указ Собянина попали пять матчей чемпионата России: ЦСКА – "Уфа" (15 марта), "Локомотив" – "Оренбург" (21 марта), ЦСКА – "Зенит" (22 марта), "Динамо" – ЦСКА и "Спартак" – "Уфа" (оба – 5 апреля).Ранее из-за коронавируса был остановлен чемпионат Италии. В Испании два ближайших тура Ла Лиги пройдут без зрителей. Во Франции болельщики не смогут посетить игры четырех туров Лиги 1 и Лиги 2. В чемпионате Англии запретили традиционные рукопожатия игроков друг с другом и с официальными лицами.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 94 странах. Заболевших при этом уже более ста тысяч человек.