Последние дни стали для отечественной валюты роковыми. На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса COVID-2019 произошел резкий спад цен на нефть. Эти факторы нанесли сокрушительный удар по ..

Последние дни стали для отечественной валюты роковыми. На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса COVID-2019 произошел резкий спад цен на нефть. Эти факторы нанесли сокрушительный удар по котировкам. Доллар и евро прибавили в цене около 10 рублей.К счастью для россиян, распространение коронавируса в стране происхождения – Китае – замедлилось. Благодаря этому в среду российский рубль начал отыгрывать позиции. Официальный на 11 марта 2020 года составляет 72,02 за доллар и 81,85 за евро.