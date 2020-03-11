11.03.2020

2020-03-11 19:10:10

Самые ожидаемые мультпремьеры представят в Суздале

Всего несколько часов осталось до открытия в Суздале фестиваля анимационного кино. Чего ждут зрители и участники от юбилейного смотра российской мультипликации, расскажет Мария Платанюк.

Весна начинается с мультфильмов. И этой примете - уже 25 лет. Ровно четверть века существует Открытый Российский фестиваль анимационного кино. За эти годы он стал главным профессиональным смотром российской анимации. Точкой притяжения мультипликаторов всей страны. Итак, весна. Суздаль. Десятки лучших российских мультфильмов. Обратный отсчёт дан. Старт Анимафеста - уже 11 марта.

И вот юбилейный суздальский фестиваль в цифрах и фактах. В конкурсной программе этого года - 89 фильмов, 21 студенческая работа, 7 дебютов, 25 фильмов опытных мастеров, 12 эпизодов новых сериалов, 5 полнометражных мультфильмов, 19 прикладных работ.

Этой весной в Суздале - самые ожидаемые премьеры. Одна из них - "Мой галактический двойник Галактион". Давайте вместе посмотрим несколько кадров.

Этот мультфильм вслед за мировой премьерой на Берлинском кинофестивале представит режиссёр Александр Свирский. "Галактион" - в конкурсной программе.

Также в конкурсе - фильм номинанта на премию "Оскар" Константина Бронзита - "Он не может жить без космоса". Который доказывает: космос - наше всё.

Впервые именно в Суздале будут показаны многие ожидаемые работы признанных мастеров анимации. В списке - "Боксбалет" Антона Дьякова (и это мировая премьера), "Хозяйка медной горы" Дмитрия Геллера (российская премьера), "Городская коза" Светланы Разгуляевой (мировая премьера), "Пастухи облаков" Евгения Фадеева (премьера российская), "Уточка и кенгуру" Лизы Скворцовой (премьера мировая) и другие шедевры.

В этом году вновь - обширная внеконкурсная программа. Главным событием станут мастер-класс и показ фильмов знаменитого кинорежиссёра Кодзи Ямамура, в также лучших работ его студентов.

Лучшие мультфильмы увидят не только гости Суздаля. В день открытия фестиваля по всей стране стартует "Открытая премьера". Это широкомасштабный показ новейшей российской анимации и зрительское голосование за лучший фильм. Так определится обладатель приза зрительских симпатий. В прошлом году "Открытая премьера" собрала 125 тысяч зрителей. И в этот раз организаторы готовы пойти на рекорд. В нашем регионе показы, концерты, творческие встречи, мастер-классы состоятся в Суздале, Владимире, Юрьеве-Польском, Боголюбове, Красной Горбатке и других городах и посёлках.

Дети - не просто главные зрители. Они и создатели мультфильмов. Так, с успехом мы можем поздравить ребят из творческой киномастерской "Начало" при Киноцентре Владимирской области. В этом году их новая работа вновь будет представлена на смотре. Мультик "Починить нельзя выбросить" снят в технике перекладки.

Напомним, в прошлом году дирекция фестиваля вручила юным владимирским аниматорам ценный подарок - мультстанок для перекладной и кукольной анимации. Что значительно расширило творческие возможности. Кстати, накануне наша съемочная группа побывала в гостях у ребят и их руководителя - Тамары Джулай. Они рассказали о своей новой работе и поделились эмоциями.

Владимирский мультфильм покажут на "Утренней зарядке". В программе фильмов детских анимационных студий. Зарядка пройдёт 12 марта. Как неоднократно подчёркивал в интервью нашей программе директор фестиваля Александр Герасимов, в последние годы "Утренняя зарядка" вышла на новый уровень.

Итак, юбилейный фестиваль откроется уже в среду, 11 марта. Впереди - 5 насыщенных дней. Праздник мультфильмов. Отличных и разных.

Лучшее средство от депрессии. И даже малейшего намёка на хандру. Витаминный энергетический коктейль. Где главные ингредиенты - истинные моменты счастья, радости и детства. Всё это мультфильмы. Терапия, доступная каждому. Суздаль ждёт поклонников анимации. Всех возрастов. И это как раз то событие, которое пропустить непростительно.

Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир"