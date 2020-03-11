Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейший нефтепроизводитель в мире, объявила о планах увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейший нефтепроизводитель в мире, объявила о планах увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки."Saudi Aramco объявляет о получении директивы от министерства энергетики увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки", — сообщается в пресс-релизе компании.Днем ранее Saudi Aramco анонсировала увеличение поставок нефти в апреле до 12,3 миллиона баррелей в сутки.Ранее информационные агентства писали о том, что Саудовская Аравия собирается уже в апреле увеличить добычу до 11 миллионов баррелей, а в перспективе довести ее даже до 12 миллионов — однако это были, скажем так, не очень обязывающие к исполнению цифры, напомнил Подлевских Николай, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"."А вот заявление компании — Saudi Aramco об увеличении добычи нефти на 8% расцениваю как нечто более реалистичное и конкретное. И рынок к этим планам серьезно прислушается. Саудовская Аравия уже делает скидки и пытается эту добавочную нефть пристроить. Те дисконты, которые они начали давать еще в минувшие выходные, позволят оттеснить других продавцов и продать большие объемы в Азию и Европу", — отметил эксперт.Это учтено в ценах, но еще возможно снижение цены к 30 долларам за баррель марки Brent. "Говорить о перспективе провала существенно ниже 30 долларов за баррелей преждевременно, для этого рынок должен был бы получить новые существенно негативные новости", — пояснил он.По оценке экономистов, опрошенных Bloomberg, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман начал войну за цены на нефть, однако победа в ней может обойтись королевству дорого, а принц не сможет долго оплачивать ее.Если цены на нефть не восстановятся и по-прежнему будут находиться на значении ниже половины уровня, необходимого Саудовской Аравии для уравновешивания своего бюджета, экономика — и большие амбиции наследного принца по ее реформированию — могут оказаться одними из самых больших жертв.На энергетический сектор Саудовской Аравии сейчас приходится около 80% экспорта королевства и две трети налоговых поступлений.Если нефть сорта Brent останется на уровне $35, то без корректировки расходов в 2020 году в Саудовской Аравии будет отмечаться дефицит бюджета в 15% от объема производства, однако прямые иностранные резервы королевства могут быть исчерпаны примерно через пять лет, если не будут найдены другие источники финансирования, полагают в коммерческом банке Абу-Даби."Саудовская Аравия накопила значительные резервы, которые позволят ей пережить продолжительный период низких цен, но это может обойтись дорого", — сказал Тарек Фадлаллах, исполнительный директор ближневосточного подразделения Nomura Asset Management в Дубае.