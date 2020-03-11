Минувшей ночью в многоквартирном доме в Иркутской области произошел пожар. Его жертвами стали 62-летний мужчина и двое его детей, которым было восемь и десять лет, сообщает телеканал ..

Минувшей ночью в многоквартирном доме в Иркутской области произошел пожар. Его жертвами стали 62-летний мужчина и двое его детей, которым было восемь и десять лет, сообщает телеканал "".Инцидент произошел в поселке Марковка. Пламя быстро охватило территорию площадью 120 квадратных метров из-за сильного ветра. Четверо жильцов успели покинуть здание без помощи спасателей. Прибывшие на место происшествия огнеборцы справились с пожаром в течение часа. Во время тушения огня на них обрушился потолок, из-за чего пострадали трое пожарных. Они были госпитализированы.