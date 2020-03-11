Принятый Госдумой 11 марта закон о поправке в российскую Конституцию принял Совет Федерации. За закон проголосовали 160 российских сенаторов. Трое воздержались, а один сенатор - Людмила Нарусова - голосовала против.

Принятый Госдумой 11 марта закон о поправке в российскую Конституцию принял Совет Федерации. За закон проголосовали 160 российских сенаторов. Трое воздержались, а один сенатор — Людмила Нарусова — голосовала против. Ранее законопроект в окончательном третьем чтении одобрила Дума. "За" проголосовали 383 депутата, 43 воздержались. Голосовавших "против" не было.Прямую трансляцию с пленарного заседания Совета Федерации и голосования по закону о конституционной поправке вел канал "Россия 24". Закон о поправке в Конституцию вступит в силу, если за них 22 апреля 2020 года на общероссийском голосовании выскажутся более половины граждан России, которые придут на избирательные участки. Но и общероссийское голосование по поправке состоится только если на закон даст положительное заключение Конституционный суд.Россиянам предложат проголосовать по всему пакету поправок в целом, а не по каждой поправке в отдельности.По закону, президентом России может стать любой достигший 35 лет гражданин, постоянно проживающий в России 25 лет, не имеющий и не имевший иностранного гражданства. Требование не распространяется на российских граждан, которые имели гражданство страны, которая частично или полностью вошла в состав Федерации. Эта поправка позволяет выдвигаться россиянам, живущим в Крыму.Одна из ключевых поправок – исключение слова "подряд" в упоминании двух президентских сроков, которые может занимать один человек. Это исключение позволит Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы российского государства в 2024 году.Еще одна поправка: бывший президент может получить пожизненный статус сенатора. Всего пожизненными сенаторами могут быть до семи человек.Также запрет на иностранное гражданство введен для губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра и других министров, а также для судей.Высшим должностным лицам России и президенту запрещается также открывать счета и иметь вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, находящихся за пределами российской территории.По новым поправкам в Конституцию президент может осуществлять общее руководство кабинетом министров и председательствовать на заседаниях правительства.Поправки запрещают отчуждение части российской территории или призывы к этому. Конституция в новой редакции признает, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Советского Союза в международных организациях, в международных договорах и советских активах за пределами российской территории.Также в Основном законе появилось упоминание Бога. Он упомянут в новой статье 67.1 российской Конституции. Также добавлено, что Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды и не допускает умаление значения подвига народа при защите Отечества.Русский язык, в соответствие со статьей 68, объявляется государственным языком на всей территории Российской Федерации. При этом всем народам России гарантируется право на сохранение родного языка.Кроме того, Конституция предусматривает, что отдельные федеральные органы государственной власти могут располагаться в других городах, кроме столицы.В 75 статье Основного закона гарантируется минимальный размер оплаты труда. Он устанавливается не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Индексация пенсий будет проводиться не реже одного раза в год.Также в Конституции прописывается определение брака – это только союз мужчины и женщины.Конституционная поправка также предусматривает, что в случае вотума недоверия правительству президент не будет обязан отправлять его в отставку или распускать Госдуму.Кроме того, Конституция в новой редакции наделит президента правом формировать Госсовет. Но нюансы статуса этого нового государственного органа будут позже прописаны в отдельном федеральном законе.Изменится и Конституционный суд. Его состав сократится с 19 до 11 судей, а Конституционный суд будет решать возможность исполнения в России решений иностранных или международных судов, если они противоречат российской Конституции.Теперь одобренный сенаторами закон будет направлен председателем верхней палаты в законодательные (представительные) органы государственной власти регионов для рассмотрения. Он должен также получить не менее двух третей поддержки законодательных собраний 85 российских субъектов Федерации.