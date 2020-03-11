Сколько зарабатывают вебкам-модели, обнажаясь на камеру, и с какими проблемами сталкиваются? Как устроен в России этот бизнес и стоит ли его запретить? В Прямом эфире – попытка разобраться в особенностях вебкам-моделлинга и его опасностях.

В "Прямом эфире" – попытка разобраться в особенностях вебкам-моделлинга. Построенный на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видеочате, этот бизнес зародился с развитием высокоскоростного Интернета в 1999 году.Он популярен во многих странах – прежде всего, в США, Японии и Южная Корее, а также в России. Причем, официально этот бизнес у нас не запрещен.В студию пришли девушки и женщины – как бывшие, так и действующие вебкам-модели. Одна из них, 19-летняяКсения, призналась, что не стыдится зарабатывать деньги таким образом, считая, что это "не порно, а искусство".Оказывается, в этом бизнесе работают не только девушки и молодые женщины. Например, вебкам-моделью стала и 66-летняя пенсионерка Елизавета из Подмосковья. При этом сама она считает, что у молодых девушек эта деятельность разрушает психику и отношение к семье.О том, какой травле подвергались и до сих пор подвергаются даже те, кто оставили этот бизнес, рассказали бывшие модели.В частности, одна из них заявила, что веб-моделинг – первый шаг к проституции и эскорту, а по ту сторону видеокамеры сидят одни извращенцы. Она считает, что нужно запретить этот бизнес, потому что он "развращает мужчин".Еще одна бывшая модель сообщила, что уже три года как не оказывает подобные услуги, но ее до сих пор травят в Интернете, куда зачастую попадают откровенные фото и видеокадры.Бывает, что ими шантажируют девушек, которые оставили этот бизнес.Кто зарабатывает на вебкам-бизнесе в России, и как он устроен? Нужно ли его запретить? Сколько зарабатывают веб-модели, обнажаясь на камеру, до чего это доводит, и кто смотрит эти откровенные онлайн-шоу?Откровения бывших и действующих вебкам-моделей – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".