За сутки от вызванного коронавирусом COVID-19 заболевания в Италии умерли почти две сотни человек. Число жертв коронавируса достигло 827, отметил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Число умерших за сутки возросло на 31 процент.

За сутки от вызванного коронавирусом COVID-19 заболевания в Италии умерли почти две сотни человек. Число жертв коронавируса достигло 827, отметил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Число умерших за сутки возросло на 31 процент.В Италии сейчас общее число инфицированных достигло 10 тысяч 590 пациентов, сообщает ТАСС. Эпидемия на Аппннинском полуострове развивается: за сутки заразились более двух тысяч трехсот человек, а излечились 1045. С начала вспышки коронавируса число заболевших составило 12 тысяч 462 человека.Италия после Китая занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.В Италии приняты жесткие меры по борьбе с инфекцией: Рим обезлюдел, жителей призывают лишний раз не выходить на улицы города, карантин объявлен в школы и университеты, закрыты театры и кинотеатры, не работают музеи, запрещены все массовые мероприятия, включая спортивные мероприятия.Вспышка коронавируса началась с китайского Уханя в декабре 2019 года. Сейчас эпидемия в Китае идет на спад, но растет число инфицированных по всему миру. Коронавирус выявлен уже более чем в ста странах. Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию пандемией. На 11 марта общее количество заражений коронавирусом составило 118 тысяч человек в 114 странах мира. 4 тысячи 291 человек этого заболевания не перенес.Лидерами по распространению коронавируса в мире после Китая и Италии сейчас являются Южная Корея и Иран.В России пока зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 8 новых случаев заражения. Из-за угрозы распространения коронавируса все учебные заведения на три недели закрыла Украина.