В полицию обратился представитель банка, расположенного на Лермонтовском проспекте. Он сообщил, что неизвестные лица пытались вскрыть банкомат и похитить денежные средства...

«Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела полиции "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали мужчину, подозреваемого в покушении на кражу денежных средств из банкоматов», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлениями обратился представитель банка, расположенного на Лермонтовском проспекте. Он сообщил, что неизвестные лица пытались вскрыть банкомат и похитить денежные средства. Однако взломать аппарат злоумышленникам не удалось, после чего они скрылись.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили оставленное гидравлическое устройство и баллон с воздухом. Сумма причиненного ущерба от повреждения банкомата составила 450 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан один из подозреваемых – 49-летний ранее судимый мужчина.Установлено, что злоумышленники аналогичным способом пытались взломать банкомат другого финансового учреждения, расположенного на Саранской улице.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18