Из-за распространения коронавируса COVID-19 Таиланд решил ужесточить правила въезда для иностранцев.

Из-за распространения коронавируса COVID-19 Таиланд решил ужесточить правила въезда для иностранцев.Граждане 18 государств, в том числе и россияне, теперь не смогут оформить упрощенную визу по прибытии. Кроме того, отменен безвизовый режим для граждан Южной Кореи и Италии, а также для уроженцев Гонконга, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Позже посольство Таиланда в России выступило с заявлением, в котором, в частности, говорилось, что визовые ограничения не затронут владельцев паспортов РФ, и визы россиянам будут выдавать на 30 дней сразу по прибытии в королевство.Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. С тех пор случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли, передает ТАСС.В Таиланде коронавирусом заболели уже 59 человек (34 из них уже выздоровели, один скончался, остальные пока остаются в больницах).Ограничения из-за эпидемии коронавируса принимают во многих странах. Так, власти Италии ввели жесткие ограничения на передвижение населения на территории всей страны. Сейчас там более 9 тысяч заболевших.