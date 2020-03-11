Посольство Таиланда в РФ не подтвердило информацию об отмене виз по прилету для россиян. Ранее в СМИ появилась информация о том, что данное ограничение коснется 18 стран, в том числе и России.

Посольство Таиланда в РФ не подтвердило информацию об отмене "виз по прилету" для россиян. Ранее в СМИ появилась информация о том, что данное ограничение коснется 18 стран, в том числе и России."Решение правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии (VoA) для граждан 18 стран не затрагивают владельцев российских паспортов, – цитирует представителя посольства "Интерфакс". – Россияне по- прежнему могут посещать Таиланд в течение 30 дней без визы".Как сообщалось ранее 11 марта, власти Таиланда из-за распространения коронавируса COVID-19 решили ужесточить правила въезда для иностранцев. В частности, безвизовый режим был отменен для граждан Южной Кореи и Италии, а также для уроженцев Гонконга.Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. С тех пор вирус распространился за пределы Китая: случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. Всего в мире новым вирусом заразились почти 120 тысяч человек.