Январь, февраль и март потеряны для турецкой туристической отрасли, заявил глава Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя в интервью Bloomberg TV. Итоги I квартала неизбежно отразятся на всем туристическом сезоне.

Январь, февраль и март потеряны для турецкой туристической отрасли, заявил глава Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя в интервью Bloomberg TV. Итоги I квартала неизбежно отразятся на всем туристическом сезоне.С начала февраля, когда началось распространение коронавируса в Китае, и до середины марта отменены почти 70% туров.Январь, февраль и март — это месяцы раннего бронирования, когда туристы покупают туры. "Другими словами, места в гостиницах не проданы в январе, феврале и марте", — отметил Баглыкайя. Такое положение дел скажется на доходах туротрасли, если не снизить цены и не принять другие меры.Турция принимает очень серьезные меры для борьбы с коронавирусом. Но "мы сталкиваемся с мировым кризисом, и люди не хотят путешествовать". "К сожалению, отсутствие вируса в нашей стране не заставит всех приехать сюда", — пояснил Баглыкайя.Участники туристического рынка Турции рассчитывают на серьезную поддержку со стороны правительства страны. Речь идет об отсрочке выплат по кредитам, выплат налогов на проживание и других налогов, введенных в 2019 г.В целом 2020 год станет серьезным испытанием для всей мировой туротрасли. "Уже март, а эпидемия усиливается и продолжается", — подчеркнул Баглыкайя.В Анкаре 10 марта состоялось заседание Консультативного совета по туризму, главной темой стало влияние коронавируса на туристическую отрасль страны. Участники заседания предложили меры по усилению поддержки малого и среднего бизнеса.