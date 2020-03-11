Пресс-служба немецкого футбольного клуба Ганновер сообщила, что у игрока команды Тимо Хюберса, сдававшего недавно тест на коронавирус нового типа, обнаружен COVID-19. В связи с этим 23-летний защитник находится на домашнем карантине.

Пресс-служба немецкого футбольного клуба "Ганновер" сообщила, что у игрока команды Тимо Хюберса, сдававшего недавно тест на коронавирус нового типа, обнаружен COVID-19. В связи с этим 23-летний защитник находится на домашнем карантине.Также сообщается, что в ближайшее время все футболисты "Ганновера", тренерский штаб и другие сотрудники клуба сдадут тест на коронавирус. При этом отмечается, что Хюберс в последнее время ни с кем из команды не общался.Ранее стало известно, что коронавирусом заразился владелец "Олимпиакоса" Эвангелос Маринакис.