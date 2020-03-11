Сервис вызова такси Uber закрепил за собой право временно блокировать учетные записи пользователей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19

Сервис вызова такси Uber закрепил за собой право временно блокировать учетные записи пользователей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Новые правила касаются как пассажиров, так и водителей, которые контактировали к зараженными. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.Внутри Uber была сформирована команда, которая в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию с новой пандемией. Решения о заморозке тех или иных аккаунтов будут приниматься после консультаций с чиновниками здравоохранения."Работая с ними, мы можем приостановить действие учетных записей пассажиров или водителей, которые заболели или контактировали с зараженными COVID-19, - пояснили в Uber. - Мы также советуемся с эпидемиологами, чтобы наши решения были основаны на медицинских рекомендациях".Водителям, которых поместят на двухнедельный карантин в связи с подозрениями на заражение, выплатят компенсацию за вынужденный простой. Новые правила Uber уже вступили в силу: ранее компания заблокировала аккаунт водителя в Лондоне, который отвозил в больницу пациента с коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией. Всего в 114 странах мира зарегистрировано около 118 тысяч случаев заражения COVID-19.