В Екатеринбурге взяли под стражу бывшего дорожного полицейского Михаила Кислицына. Следователи установили, что он осуществлял налеты на почтальонов и похищал деньги, после чего сам объявил ..

В Екатеринбурге взяли под стражу бывшего дорожного полицейского Михаила Кислицына. Следователи установили, что он осуществлял налеты на почтальонов и похищал деньги, после чего сам объявил себя в розыск, сообщаетТакже стало известно, что в 2019 году Кислицын был приговорен к трем годам тюрьмы условно после получения взятки: он брал деньги за покровительство грузовых перевозок. После этого "оборотня в погонах" уволили из правоохранительных органов. Выяснилось, что он продолжил нападения на граждан и после увольнения.