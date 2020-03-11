ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Фураева Алексея Анатольевича 1963 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Фураева Алексея Анатольевича 1963 года рождения, местонахождение которого неизвестно с января 2009 года.Приметы: рост средний, лицо овальное, брови прямые, волосы прямые короткие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)461-19-25 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73